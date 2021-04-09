Український наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров, який перебуває за крок від завоювання третього поспіль чемпіонства, не поспішає прогнозувати своє майбутнє.

"Нічого не знаю про можливі святкування у Будапешті, людей мало на вулицях зараз. Вчора лише магазини відкрили після локдауну.

"Це просто смішно": Ребров відреагував на чутки про можливу зміну Шевченка у збірній України

Але так, завтра є шанс взяти титул, ми налаштовуємося на перемогу, хоча попереду 6 турів. Прикро, що рік граємо без глядачів, лише у Лізі чемпіонів були вболівальники. Гравцям, думаю, буде приємно побачити фанів.

Тиск преси щодо титулу? Я не читаю ЗМІ, мову не знаю. Мені це допомогло в Саудівській Аравії і допомагає тут. Я зосереджений на роботі і не читаю газети. Справа не в хороших чи поганих статтях. Для мене важлива моя оцінка і думка фахівців, а в газетах, в основному, пишуть ті, хто думає, що розбирається у футболі.

Моє майбутнє? Поки що я тут, у мене ще рік контракту. Потрібно закінчити сезон, а там подивимося. Ти ніколи не знаєш, що буде завтра. Сезон закінчиться і подивимося", – сказав Ребров у програмі "Денисов TIME".

Нагадаємо, Ференцварош може втретє поспіль стати чемпіоном вже 10 квітня. Для цього команді Реброва потрібно перемогти Академію Пушкаша, яка відстає від "Фраді" на 13 очок.

"Не забуду пенальті Зеніту": легенда Карпат – за Реброва, був зятем свого тренера, уник Шахтаря і забив чемпіону світу