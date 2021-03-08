Коуч Ференцвароша потрапив на радари ЦСКА наприкінці минулого року, стверджує РБ. Тоді була велика ймовірність відставки Віктора Гончаренка.

Шахтар застрибнув на 2 сходинку цікавого рейтингу – попереду тільки Зінченко, Ребров шостий

За інформацією джерела, до конкретного обговорення співпраці сторони не дійшли, адже посередники пояснили "армійцям", що перехід Реброва неможливий через напружені відносини Росії та України.

Зауважимо, 46-річний фахівець очолив "Фраді" у 2018-му. Цього сезону команда вперше за довгий період брала участь у груповому етапі ЛЧ. В чемпіонаті Угорщини Ференцварош наразі впевнено лідирує, випереджаючи Академію Пушкаша на 13 залікових балів.

Ференцварош знову втратив очки – команда Реброва зберегла впевнене лідерство