Колишній форвард Мілана, Реала та збірної Бразилії Робінью все ж потрапить за ґрати.

У листопаді 2017 року бразильський нападник був засуджений італійським судом до 9 років тюремного ув'язнення за групове зґвалтування в Італії. У січні 2022 року його касацію було відхилено, у лютому того ж року Італія видала міжнародний ордер на арешт Робінью.

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Екс-форвард міг уникнути покарання, оскільки Бразилія не зобов'язана видавати своїх громадян, але у лютому 2023 року міністерство закордонних справ отримало запит з Італії про те, щоб Робінью відбув дев'ятирічне покарання у бразильській в'язниці.

Як інформує CNN Brasil, на засіданні Верховного суду юстиції, на якому розглядали цей запит. Більшістю голосів (9 проти 2) судова колегія схвалила рішення про те, щоб екс-футболіст відбував покарання у бразильській в'язниці.

Нагадаємо, Робінью відомий насамперед своїми виступами за Реал, Мілан та Манчестер Сіті. У складі "вершкових" він двічі здобував титул чемпіона Іспанії, а з "россонері" вигравав Серію А та Суперкубок Італії.

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