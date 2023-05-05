"Я не брав участі у трьох останніх випусках ТаТоТаке. У першому через основну роботу, у другому, бо захворів. Потім пропустив ще випуск. Цікаво, що коли захворів, то до лікарні не звертався. А от перед третім я якраз пройшов цілих 8 лікарів. Це була медкомісія.

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Я опинився на Житомирщині, щоб служити в лавах Збройних Сил України. Я вже є військовослужбовцем ЗСУ. Що ж, друга каденція. Все має бути добре у всіх, і в першу чергу все має бути Україна. Бажаю успіху всім глядачам ТаТоТаке. Ще побачимось! Можливо, це буде нескоро, але в будь-якому разі зустрінемось", – сказав 47-річний Моралес у відеозверненні.

Нагадаємо, іменитий коментатор народився у Запоріжжі. Його батько чилієць, а мати українка. Моралес вже має військовий досвід, оскільки з 2015 по 2016 роки служив у зоні АТО.

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