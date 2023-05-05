"Я не участвовал в трех последних выпусках ТаТоТаке. В первом из-за основной работы, во втором, потому что заболел. Потом пропустил еще выпуск. Интересно, что когда заболел, то в больницу не обращался. А вот перед третьим я как раз прошел целых 8 врачей. Это была медкомиссия.

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Я оказался в Житомирской области, чтобы служить в рядах Вооруженных Сил Украины. Я уже являюсь военнослужащим ВСУ. Что ж, вторая каденция. Все должно быть хорошо у всех, и в первую очередь, все должно быть Украина. Желаю удачи всем зрителям ТаТоТаке. Еще увидимся! Возможно, это будет нескоро, но в любом случае встретимся", – сказал 47-летний Моралес в видеообращении.

Напомним, именитый комментатор родился в Запорожье. Его отец чилиец, а мать – украинка. Моралес уже имеет военный опыт, поскольку с 2015 по 2016 годы служил в зоне АТО.

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