"Вірменія йде у фарватері політики Росії. Росія – ворог, іншого бути не може. А ці складні побудови, що там теж є хороші, хтось нас підтримує, не підтримує... Це в нас було до 24 лютого із грьобаними білорусами. Зараз вони теж добрі?

Петраков мав потужного лобіста на посаду наставника Вірменії – журналіст назвав покровителя екс-тренера "синьо-жовтих"

Я залишаюсь з думкою, що перехід Петракова до Вірменії – п*здець", – сказав Моралес у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, 12 січня УАФ оголосила про припинення співпраці з Петраковим – контракт 65-річного наставника з "синьо-жовтими" завершився 1 січня 2023 року. Через 2 дні він очолив збірну Вірменії. "Горці" у кваліфікації до Євро-2024 виступатимуть в одній групі з командами Хорватії, Уельсу, Туреччини та Латвії.

Петраков у своїй стихії – побачимо Вірменію на Євро-2024?