Баварія розгромила Айнтрахт і стала чемпіоном Німеччини, Байєр потрапив у Лігу чемпіонів

В рамках 34-го туру Бундесліги Борусія Д перемогла Борусію М, Шальке Коноплянки не впорався зі Штутгартом, а Байєр розтрощив Герту.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 34-й тур

Баварія – Айнтрахт – 5:1

Голи: Коман, 4, Алаба, 53, Санчеш, 58, Рібері, 72, Роббен, 78 – Аллє, 50

Борусія М – Борусія Д – 0:2

Голи: Санчо, 45, Ройс, 54

Вердер – РБ Лейпциг – 2:1

Голи: Рашіца, 35, (пен), Пісарро, 88 – Мукієле, 86

Нереалізований пенальті: Брума, 54

Вольфсбург – Аугсбург – 8:1

Голи: Вегорст, 21, 37, 55, Кнохе, 41, Гінчек, 57, Реджбецай, 60, Брекало, 85, Дансо, 89, (аг) – Шібер, 82

Герта – Байєр – 1:5

Голи: Лазаро, 34 – Хавєрц, 28, Аларіо, 38, 72, 88, Брандт, 54

Майнц – Хоффенхайм – 4:2

Голи: Бросінскі, 66, (пен), Боетіюс, 84, 90, Матета, 90+3 – Бельфоділ, 12, Крамаріч, 34

Вилучення: Баумгартнер, 41

Фортуна – Ганновер – 2:1

Голи: Хеннінгс, 56, Караман, 61 – Мюллєр, 78

Фрайбург – Нюрнберг – 5:1

Голи: Терраціно, 7, Вальдшмідт, 34, Петерсен, 54, 56, Гріфо, 61 – Льовен, 69

Шальке – Штутгарт – 0:0

Баварія розгромила Айнтрахт і оформила чемпіонство. Хоча не все було так легко для мюнхенців, адже після швидкого голу Комана франкфуртці відповіли забитим м'ячем Аллє на початку другої половини. Але Алаба, Санчеш і ветерани Рібері та Роббен принесли перемогу і сьоме поспіль чемпіонство Баварії, не залишивши шансів Борусії. Франк і Ар'єн, до слова, провели останній матч за Мюнхен в Бундеслізі.

Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями

Байєр на виїзді знищив Герту і зайняв 4-е місце, яке дозволяє потрапити до Ліги чемпіонів. Головним героєм матчу став Аларіо, який оформив хет-трик, Хавєрц і Брандт допомогли йому розбомбити берлінців. Окрім леверкузенців, Німеччину представлятимуть у найпрестижнішому єврокубковому змаганні РБ Лейпциг, Баварія та Борусія Д, яка сьогодні перемогла Борусію М.

Трьома командами, які потрапили до зони Ліги Європи стали Борусія М, Вольфсбург та Айнтрахт.

Євген Коноплянка вперше за місяць з'явився на полі у формі Шальке – на 80-й хвилині вийшов на заміну. Гельзенкірхенцям це не допомогло, оскільки вони зі Штугартом розійшлись безгольовою нічиєю.