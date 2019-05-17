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Баварія хоче запросити Аллегрі

17 травня 19:32 501 Читать на русском
Баварія хоче запросити Аллегрі
Массіміліано Аллегрі / Squawka

Массіміліано Аллегрі влітку може очолити Баварію.

Мюнхенська Баварія роздумує над запрошенням Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера, повідомляє Football Italia.

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Сьогодні, 17 травня, Ювентус офіційно оголосив про відхід фахівця з команди, тому італієць може шукати новий клуб для продовження кар'єри.

Раніше повідомлялось, що Баварія хоче звільнити Ніко Ковача. Під його керівництвом "Рекордмайстер" вилетів з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Ліверпуля.

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