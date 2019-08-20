Роббен назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі – неочевидний вибір нідерландця

Екс-хавбек Баварії поділився думкою щодо своїх колишніх наставників.

"Я пережив багато прекрасних моментів з багатьма тренерами, наша команда була дуже успішною. Але якщо ви запитаєте мене, хто був найкращим тренером, то я скажу, що це Пеп Гвардіола. Мені найбільше сподобалося працювати з ним. У футбольному плані він геніальний.

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Коли прийшов Пеп, мені було вже 30 років. У цьому віці ти просто намагаєшся зберігати свою форму і не грати гірше. Але під його керівництвом я став кращим. Я несподівано зіграв на різних позиціях, хоча ніколи не думав, що буду там грати. Він був найкращим", – сказав Роббен в коментарі Bild.

До слова, своїх найбільших вершин нідерландець досягав під керівництвом інших фахівців – це срібло чемпіонату світу зі збірною (Берт ван Марвейк) та тріумф у Лізі чемпіонів з Баварією (Юпп Хайнкес).

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