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Гвардіола, Клопп, Сантуш та ще 7 тренерів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019

15:22 206 Читать на русском
Гвардіола, Клопп, Сантуш та ще 7 тренерів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019
Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола/ фото із соцмереж

ФІФА назвала претендентів серед тренерів на перемогу у номінації The Best-2019.

До списку лауреатів потрапили 10 наставників, серед яких, зокрема, опинилися усі півфіналісти минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів.

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Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
Юрген Клопп (Ліверпуль)
Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем)
Ерік тен Хаг (Аякс)
Тіте (Бразилія)
Фернанду Сантуш (Португалія)
Дідьє Дешам (Франція)
Рікардо Гарека (Перу)
Марсело Гальярдо (Рівер Плейт)
Джамель Бельмаді (Алжир)

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Наразі кожен вболівальник може проголосувати за свого фаворита на офіційному сайті ФІФА. Пізніше організація оголосить трійку фіналістів, а церемонія нагородження Best FIFA Football Awards 2019 відбудеться 23 вересня в Мілані.

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