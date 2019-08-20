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Роббен назвал лучшего тренера в своей карьере – неочевидный выбор нидерландца

19:20 36 Читати українською
Роббен назвал лучшего тренера в своей карьере – неочевидный выбор нидерландца
Арьен Роббен / Reuters

Экс-хавбек Баварии поделился мнением о своих бывших наставниках.

"Я пережил много прекрасных моментов со многими тренерами, наша команда была очень успешной. Но если вы спросите меня, кто был лучшим тренером, то я скажу, что это Пеп Гвардиола. Мне больше всего понравилось работать с ним. В футбольном плане он гениален.

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Когда пришел Пеп, мне было уже 30 лет. В этом возрасте ты просто пытаешься сохранять свою форму и не играть хуже. Но под его руководством я стал лучше. Я неожиданно сыграл на разных позициях, хотя никогда не думал, что буду там играть. Он был лучшим", – сказал Роббен в комментарии Bild.

К слову, своих самых больших вершин голландец достигал под руководством других специалистов – это серебро чемпионата мира со сборной (Берт ван Марвейк) и триумф в Лиге чемпионов с Баварией (Юпп Хайнкес).

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Арьен Роббен Арьен Роббен Бавария Бавария Германия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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