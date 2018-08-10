Роббен: До нового сезону потрібно підготуватися не лише тактично, а й психологічно

Голландський півзахисник Баварії Ар'єн Роббен поділився очікуваннями від матчу Суперкубка Німеччини проти франкфуртського Айнтрахта.

"Я неймовірно задоволений, що мені не довелося пропустити жодної хвилини в рамках підготовки до нового сезону. І це чудово. Я все ще маю амбіції. Нашому клубу варто підготуватися до майбутнього сезону не тільки в плані фізики і тактики, а й в аспекті психології. Вважаю ключовою складовою успіху в нашому спорті саме менталітет.

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Ми капітулювали в фіналі Кубка Німеччини в битві проти "орлів", тому потрібно зробити все можливе, щоб взяти реванш у Айнтрахта. Будь-який трофей важливий для мюнхенського клубу", – цитує Роббена офіційний сайт Баварії.

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