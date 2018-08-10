toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТРАНСФЕРЫ ОЛИМПИК - ЛЬВОВ АПЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Роббен: К новому сезону нужно подготовиться не только тактически, но и психологически

17:23 12 Читати українською
Роббен: К новому сезону нужно подготовиться не только тактически, но и психологически
Арьен Роббен / фото: ФК Бавария

Голландский полузащитник Баварии Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча Суперкубка Германии против франкфуртского Айнтрахта.

"Я невероятно рад, что мне не пришлось пропустить ни одной минуты в рамках подготовки к новому сезону. И это замечательно. Я все еще имею амбиции. Нашему клубу стоит подготовиться к предстоящему сезону не только в плане физики и тактики, но и в аспекте психологии. Считаю ключевой составляющей успеха в нашем спорте именно менталитет.

Реал согласовал трансфер Тьягу Алькантары

Мы капитулировали в финале Кубка Германии в битве против "орлов", поэтому нужно сделать все возможное, чтобы взять реванш у Айнтрахта. Любой трофей важен для мюнхенского клуба ", – цитирует Роббена официальный сайт Баварии.

Роббен и Рибери еще зажигают, прогресс экс-конкурентов Ярмоленко. Как Бавария и Боруссия Д готовились к сезону на МКЧ

Суперкубок Германии

Айнтрахт Франкфурт - Бавария: Воскресенье 12 августа 2018

Айнтрахт Франкфурт
до матча
2
дн
:
3
час
:
16
мин
Бавария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Айнтрахт Франкфурт - Бавария Бавария Бавария Арьен Роббен Арьен Роббен Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Заря – Брага: Караваев забил блестящий гол
    Ліга Європи — 9 авг452 Заря – Брага: Караваев забил блестящий гол
46
мин
Олимпик
19:00
Львов
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук