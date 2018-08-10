Роббен: К новому сезону нужно подготовиться не только тактически, но и психологически

Голландский полузащитник Баварии Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча Суперкубка Германии против франкфуртского Айнтрахта.

"Я невероятно рад, что мне не пришлось пропустить ни одной минуты в рамках подготовки к новому сезону. И это замечательно. Я все еще имею амбиции. Нашему клубу стоит подготовиться к предстоящему сезону не только в плане физики и тактики, но и в аспекте психологии. Считаю ключевой составляющей успеха в нашем спорте именно менталитет.

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Мы капитулировали в финале Кубка Германии в битве против "орлов", поэтому нужно сделать все возможное, чтобы взять реванш у Айнтрахта. Любой трофей важен для мюнхенского клуба ", – цитирует Роббена официальный сайт Баварии.

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