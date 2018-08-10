Реал узгодив трансфер Тьягу Алькантари

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара близький до переходу в мадридський Реал за 40-50 млн євро.

Мадридський Реал та Баварія домовились щодо трансферу вихованця Барселони Тьягу Алькантари, повідомляє Onda Cero. Хавбек обійдеться королівському клубу в 40-50 млн євро.

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Тьягу є вихованцем Ла Масії (академії Барселони) та виступав за "блаугранас" до 2013 року, звідки перебрався в Мюнхен. Як повідомляє джерело, Алькантара повинен замінити в Реалі Матео Ковачіча, який відправився в оренду в Челсі.

Реал цього літа вже підписав Андрія Луніна, Альваро Одріосолу та Тібо Куртуа. Також до королівського клубу приєднався бразильський півзахисник Вінісіус Жуніор.

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