"Мій перший контракт був 2300 гривень. Я сам місцевий, з Донецька, тому мені зайві гроші не завадили б. В академії ми були незадоволені нашим рівнем зарплат.

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Наприклад, в тому самому Динамо отримували набагато більше на кожному з рівнів. Ми приїжджали до збірної і хтось заводить якісь розмови, а там з’ясовується, що різниця в 10 разів. Ми ставили питання керівництву, а нам відповідали: "Ви свої гроші ще встигнете заробити", – поділився Гриценко в інтерв'ю Українському футболу.

Зазначимо, що Євген розпочав свою кар'єру саме в Шахтарі та перебував у системі клубу з 2014 року по 2022-й. Наразі Гриценко виступає в Таджикистані, у складі Равшан Кулоб.

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