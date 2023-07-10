"Мой первый контракт был 2300 гривен. Я сам местный, из Донецка, поэтому мне лишние деньги не помешали бы. В академии мы были недовольны нашим уровнем зарплат.

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Например, в том же Динамо получали намного больше на каждом из уровней. Мы приезжали в сборную и кто-то заводит какие-то разговоры, а там выясняется, что разница в 10 раз. Мы задавали вопросы руководству, а нам отвечали: "Вы свои деньги еще успеете заработать", – поделился Гриценко в интервью Украинскому футболу.

Отметим, что Евгений начал свою карьеру именно в Шахтере и находился в системе клуба с 2014 года по 2022-й. Сейчас Гриценко выступает в Таджикистане, в составе Равшан Кулоб.

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