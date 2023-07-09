Саудівський Аль-Раед у своєму твіттері повідомив про призначення Ігора Йовічевіча.

Йовічевіч вперше відреагував на звільнення з Шахтаря

Клуб не повідомляє про термін контракту з хорватським фахівцем. Екс-тренер Шахтаря та СК Дніпро-1 опинився в одній першості з такими суперзірками як Кріштіану Роналду, Карім Бензема та іншими менш зірковими футболістами, які масово перебрались до Саудівської Аравії цього літа.

Нова команда 49-річного хорвата завершила сезон 2022/23 на 10-й позиції турнірної таблиці.

Нагадаємо, Йовічевіч з Шахтарем виграв чемпіонат України і дійшов до 1/8 фіналу ЛЄ, проте це не врятувало від звільнення.

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