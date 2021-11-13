"Я ж людина – було хвилювання, але хлопці допомагали, підтримували. Пятов перед виходом сказав трохи покричати на футболістів, розбудити їх. Адже програвали 0:1. Дав кілька порад.

Худжамов похвалив Різника за дебют у збірній України та вражений формою Маліновського після повернення до команди

Чи покричав я в результаті? Та там стадіон такий, що нічого не чути. Біля моїх воріт моментів практично не було. Вважаю, вся команда зіграла добре.

Враження – найприємніші! Всі прагнуть потрапити сюди, а дебютувати – ще більше. Я дуже радий. Приємно почути від тренера, що я заслужив дебют. Якщо тренер бачить – це подвійно приємно. Моя справа – лише працювати, а тренери обиратимуть.

Щодо 36 ударів по воротах Болгарії... Чесно, я такого не бачив. Не знаю, фарт, воротарі впіймали кураж, наша нереалізація. Багато факторів не знаю, на який посилатися", – сказав Різник у коментарі vZbirna.

Нагадаємо, голкіпер Ворскли дебютував у збірній України, вийшовши на другий тайм товариського матчу проти Болгарії (1:1).

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