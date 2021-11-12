"Дмитро Різник, на мою думку, зараз найперспективніший воротар в Україні. Вважаю, що він справді заслуговує на виклик до збірної і по праву дебютував у головній команді країни. Чим він є перспективним? Видно, що завжди спокійний, стабільний. Немає у його діях якихось сумбурних рішень. Складає враження врівноваженої людини, працьовитої, яка досягає таких результатів. Він має всі здібності конкурувати з Пятовим і Бущаном.

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Щодо матчу, то не можна все звалювати лише на невдачу в реалізації гольових моментів. Все-таки воротарі збірної Болгарії теж виявили себе з найкращого боку. Звісно, ​​добре, що Маліновський повернувся до збірної. Ми побачили Руслана, який був раніше. Він підтвердив, що є гравцем найвищого рівня. Руслан позбувся проблем зі здоров'ям, які у нього були на Євро-2020, і ми побачили колишнього Маліновського.

Зрозуміло, що тепер матч із Боснією та Герцеговиною найважливіший. На папері лідер України. Але на полі доведеться доводити це своєю грою та голами", – поділився Худжамов у коментарі meta-ratings.

Додамо, що Дмитро Різник дебютував у складі збірної України у товариському матчі проти Болгарії (1:1), вийшовши на поле після перерви.

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