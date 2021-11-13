"Я же человек – было волнение, но ребята помогали, поддерживали. Пятов перед выходом сказал немного покричать на футболистов, разбудить их. Ведь проигрывали 0:1. Дал несколько советов.

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Покричал ли я в результате? Та там стадион такой, что ничего не слышно. У моих ворот моментов практически не было. Думаю, вся команда сыграла хорошо.

Впечатления – самые приятные! Все стремятся попасть сюда, а дебютировать – еще больше. Я очень рад. Приятно услышать от тренера, что я заслужил дебют. Если тренер видит – это вдвойне приятно. Мое дело – только работать, а тренеры будут выбирать.

Относительно 36-ти ударов по воротам Болгарии... Честно, я такого не видел. Не знаю, фарт, вратари поймали кураж, наша нереализация. Много факторов, не знаю, на какой ссылаться", – сказал Ризнык в комментарии vZbirna.

Напомним, голкипер Ворсклы дебютировал в сборной Украины, выйдя на второй тайм товарищеского матча против Болгарии (1:1).

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