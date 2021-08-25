Раніше у пресі з'явилася інформація, що Шахтар намагається купити 22-річного українця через травму Анатолія Трубіна.

Різник знайшов для себе місію у збірній України

"Хочу просто жити тут і зараз. Приносити якомога більше користі, виступаючи за клуб, який мене виховав та довів до того рівня, на якому я нині є. Час дасть відповідь на всі запитання", – цитує Різника офіційний сайт Ворскли.

До слова, у нинішньому сезоні Дмитро Різник провів усі 5 матчів в рамках УПЛ, два з них Ворскла завершила без пропущених м'ячів. Окрім того, голкіпер отримав виклик у збірну України на вересневі матчі.

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