Різник не захотів говорити про свій трансфер з Ворскли – голкіпера "сватають" у Шахтар
Воротар полтавської Ворскли Дмитро Різник уник конкретної відповіді щодо свого майбутнього.
Раніше у пресі з'явилася інформація, що Шахтар намагається купити 22-річного українця через травму Анатолія Трубіна.
Різник знайшов для себе місію у збірній України
"Хочу просто жити тут і зараз. Приносити якомога більше користі, виступаючи за клуб, який мене виховав та довів до того рівня, на якому я нині є. Час дасть відповідь на всі запитання", – цитує Різника офіційний сайт Ворскли.
До слова, у нинішньому сезоні Дмитро Різник провів усі 5 матчів в рамках УПЛ, два з них Ворскла завершила без пропущених м'ячів. Окрім того, голкіпер отримав виклик у збірну України на вересневі матчі.
Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"