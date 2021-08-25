Ранее в прессе появилась информация, что Шахтер пытается купить 22-летнего украинца из-за травмы Анатолия Трубина.

Ризнык нашел для себя миссию в сборной Украины

"Хочу просто жить здесь и сейчас. Приносить ка можно больше пользы, выступая за клуб, который меня воспитал и довел до того уровня, на котором я сейчас нахожусь. Время даст ответ на все вопросы", – цитирует Ризныка официальный сайт Ворсклы.

К слову, в нынешнем сезоне Дмитрий Ризнык провел все 5 матчей в рамках УПЛ, два из них Ворскла завершила без пропущенных мячей. Кроме того, голкипер получил вызов в сборную Украины на сентябрьские матчи.

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