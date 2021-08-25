Голкіпер Ворскли Дмитро Різник готовий довести, що у його клубі є гравці, здатні виступати у національній команді.

"Не приховую цього – це відповідальність за весь наш клуб. Не кожного дня футболістів із Ворскли кличуть до лав головної збірної країни. Потрібно вже там доводити, що є в клубах, подібних до нашого, виконавці, які можуть приносити користь національній команді.

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Підсвідомо я був готовий до цього. Можливо, десь за певним збігом обставин, як ви знаєте, через травми Бущана і Трубіна, але футбол і складається з певних випадкових моментів та подекуди неочікуваних обставин. Десь у стрічці новин побачив, так і дізнався.

У соцмережах та просто на телефон надійшло чимало приємних СМС від друзів, знайомих та просто людей, які вболівають за Ворсклу", – цитує Різника офіційний сайт Ворскли.

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