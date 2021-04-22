"Чи посуну Трубіна з основи? Так я ще нікуди не перейшов. Я тут – у Ворсклі. Я не знаю, де журналісти беруть новини. Вони швидше мене дізнаються. Говорили навіть, що мною кіпрський Пафос цікавився. Чутки про ПАОК? Не знаю, звідки беруться ці чутки.

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Куди хотів би перейти? В Європу. Вважаю, що там футболісти швидше розвиваються, ніж у нас. Можна не брати топові чемпіонати начебто Англії або Іспанії, але в тій же Бельгії зараз гарна першість. В Україні ти будеш грати, але якщо ти поїдеш в Європу, і тебе там ніхто не знає, то в основний склад ніхто відразу не поставить. Це нормально. Мінімум півроку потрібно", – зазначив Різник у передачі ОТДУШИВДУШУ.

До слова, голкіпер провів 21 матч у складі Ворскли у поточному сезоні, пропустивши 19 голів та 7 разів втримав ворота на замку.

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