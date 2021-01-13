"Худжамов радив не йти ні в Динамо, ні в Шахтар? Я ж не знаю, як буде. У Рустама є досвід, він був у донецькому Шахтарі, тому я прислуховуюсь до його думки та врахую її. Якщо буде щось конкретне, то вже буду тоді ухвалювати рішення.

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Який клуб ближче до душі? Шахтар поїхав з Донецька, клубу важко. Вони розпочинали спочатку. Їх вигнали з чудового міста і стадіону, тому можу сказати, що ближчий до душі мені Шахтар. Якби все було добре і вони залишились в Донецьку, то вважаю, що в них було би більше шансів на 1/4 фіналу ЛЧ, ніж є зараз", – резюмував Різник у інтерв'ю Брутальному Футболу.

Нагадаємо, голкіпер Ворскли був у складі чемпіонської збірної України U-20, але не зіграв жодного матчу на турнірі. Також Різник яскраво проявив себе в першій частині поточної УПЛ – 11 матчів, 8 пропущених м'ячів, 5 разів зберігав ворота "сухими".

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