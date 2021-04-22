"Подвину ли Трубина из основы? Так я еще никуда не перешел. Я здесь – в Ворскле. Я не знаю, где журналисты берут новости. Они быстрее меня узнают. Говорили даже, что мной кипрский Пафос интересовался. Слухи о ПАОКе? Не знаю, откуда берутся эти слухи.

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Куда хотел бы перейти? В Европу. Считаю, что там футболисты быстрее развиваются, чем у нас. Можно не брать топовые чемпионаты вроде Англии или Испании, но в той же Бельгии сейчас хорошая первенство. В Украине ты будешь играть, но если ты поедешь в Европу, и тебя там никто не знает, то в основной состав никто сразу не поставить. Это нормально. Минимум полгода нужно", – отметил Ризнык в передаче ОТДУШИВДУШУ.

К слову, голкипер провел 21 матч в составе Ворсклы в текущем сезоне, пропустив 19 голов и 7 раз удержав свои ворота на замке.

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