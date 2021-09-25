"Як мені взагалі трансферна кампанія Ворскли влітку? Сезон покаже. Знайшли хороших хлопців і зараз будемо чекати результату від них.

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Хто стане відкриттям Ворскли у цьому сезоні? Я не знаю, як я можу передбачити. У нас хороша команда. Навіть не замислювався над тим, хто стане відкриттям. Дай Бог, щоб когось прорвало, як Владислава Кулача минулого сезону.

Його дуже не вистачає команді. Це велика втрата для Ворскли. Але ми рухаємося далі. Він пішов на вищий рівень, у Лігу чемпіонів. Всім там хочеться пограти. Я сподіваюся, що у нього все вийде в Динамо. Влад – чудовий хлопець і я впевнений, що він себе покаже. Іноді ми з ним спілкуємося, але не дуже часто", – сказав Різник у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Кулач перейшов у Динамо у статусі вільного агента. У поточному сезоні він провів за киян два матчі в УПЛ. Ворскла намагалась повернути Владислава, однак переговори не дали бажаного результату. На початку вересня гравцю зробили операцію, пов'язану з порушенням ритму серця і поки він відновлюється після хірургічного втручання.

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