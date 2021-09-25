"Как мне вообще трансферная кампания Ворсклы летом? Сезон покажет. Нашли хороших парней и сейчас будем ждать результата от них.

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Кто станет открытием Ворсклы в этом сезоне? Я не знаю, как я могу предсказать. У нас хорошая команда. Даже не задумывался над тем, кто станет открытием. Дай Бог, чтобы кого-то прорвало, как Владислава Кулача в прошлом сезоне.

Его очень не хватает команде. Это большая потеря для Ворсклы. Но мы двигаемся дальше. Он пошел на более высокий уровень, в Лигу чемпионов. Всем там хочется поиграть. Я надеюсь, что у него все получится в Динамо. Влад – отличный парень и я уверен, что он себя покажет. Иногда мы с ним общаемся, но не очень часто", – сказал Ризнык в комментарии FanDay.

Напомним, Кулач перешел в Динамо в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провел за киевлян два матча в УПЛ. Ворскла пыталась вернуть Владислава, однако переговоры не дали желаемого результата. В начале сентября игроку сделали операцию, связанную с нарушением ритма сердца и пока он восстанавливается после хирургического вмешательства.

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