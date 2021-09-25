Ризнык выделил главную потерю для Ворсклы летом
Голкипер полтавчан Дмитрий Ризнык сожалеет, что команду покинул лучший бомбардир прошлого сезона Владислав Кулач.
"Как мне вообще трансферная кампания Ворсклы летом? Сезон покажет. Нашли хороших парней и сейчас будем ждать результата от них.
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Кто станет открытием Ворсклы в этом сезоне? Я не знаю, как я могу предсказать. У нас хорошая команда. Даже не задумывался над тем, кто станет открытием. Дай Бог, чтобы кого-то прорвало, как Владислава Кулача в прошлом сезоне.
Его очень не хватает команде. Это большая потеря для Ворсклы. Но мы двигаемся дальше. Он пошел на более высокий уровень, в Лигу чемпионов. Всем там хочется поиграть. Я надеюсь, что у него все получится в Динамо. Влад – отличный парень и я уверен, что он себя покажет. Иногда мы с ним общаемся, но не очень часто", – сказал Ризнык в комментарии FanDay.
Напомним, Кулач перешел в Динамо в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провел за киевлян два матча в УПЛ. Ворскла пыталась вернуть Владислава, однако переговоры не дали желаемого результата. В начале сентября игроку сделали операцию, связанную с нарушением ритма сердца и пока он восстанавливается после хирургического вмешательства.
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