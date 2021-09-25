"Ключовий момент? 11-метровий, який Діма Різник витягнув. Зіграв, як воротар, допоміг команді, ми краще почали грати. Впевненість з'явилася, потім забили і продовжували. Більше оборонялися, але на контратаках грали.

Нереалізований пенальті і красивий удар зі штрафного у відеоогляді матчу Колос – Ворскла – 0:1

Коли вилітає капітан, важко перебудуватися. Ми випустили Челядіна, хоч він опорний півзахисник. Він зіграв добре, молодець. На правий фланг перемістили Яворського. Зіграли на нуль, значить все правильно зробили. Стан Чеснакова? Він забив стегно. Він – боєць, думаю, відновиться до наступної гри.

Тілль? Це стержень і мозок команди, який може віддати і притримати. Задоволені, коли такий футболіст є в команді, завжди приємно працювати з ним. Ми перший тайм проводимо добре, нас не вистачає десь на останні 15-20 хвилин матчу – є мандраж", – сказав Максимов в ефірі УПЛ online.

До слова, полтавці набрали 18 очок і піднялись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ, Колос із 8-ма заліковими балами залишився десятим.

Ворскла втримала мінімальну перемогу над Колосом, піднявшись на третю позицію в УПЛ – Різник парирував пенальті