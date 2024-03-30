Матч Оболонь – Шахтар відбудеться сьогодні, 30 березня, на стадіоні "Оболонь Арена". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Олександр Кальонов.

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Футбол Шахтаря активно критикували після відновлення сезону. "Гірники" зустрічались із труднощами при розкритті оборонних блоків, створювали відносно мало моментів, а 150-мільйонний Судаков не був схожим на свою версію зі збірної чи ЛЧ. Ці проблеми переслідують клуб давно. Про них слід писати окремий матеріал, але прямо зараз варто зафіксувати важливий факт – середняки й аутсайдери УПЛ мають ефективну тактику проти донеччан.

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Це додає наснаги Оболоні. Тим паче, що у матчі першого кола "автобус" киян зробив життя Шахтаря нестерпним – підопічні Валерія Іващенка пропустили єдиний гол аж на 77-й хвилині. Чому б не повторити спробу в надії зачепитись за якусь нічию? А може вдасться і перемогти завдяки стандарту чи шедевральному лонгшоту, як у поєдинку з Поліссям перед міжнародною паузою.

Очки "пивоварам" потрібні дуже сильно, адже вони тримаються в зоні плей-офф за виживання. Всього двох залікових балів бракує, аби вибратись звідти. От тільки набрати їх у зустрічі з Шахтарем буде важко – Оболонь виглядає занадто вразливою на стандартах і при кросах, показник очікуваних голів у киян найнижчий в УПЛ, а до звитяги над Поліссям команда не знала перемог протягом 10 турів.

Шахтар же, попри всі нюанси, йде без поразок навесні. "Помаранчево-чорні" розгромили Кривбас, забили три голи найкращій обороні УПЛ (Колосу), впевнено прибили сенсаційний Минай – і вийшли на перше місце в УПЛ при двох матчах у запасі. Падати вниз донеччани явно не бажають, а тому Оболонь необхідно бити за будь-яких варіантів.

Чи вдасться це зробити, враховуючи втому збірників (вони повернулись до тренувань два дні тому) і проблеми з автобусом? В цьому і криється інтрига. Лавка у Шахтаря довга, однак сподіватись на перемогу резервним складом марно – "гірникам" потрібна якомога більша кількість лідерів. Подивимось, у що це виллється.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Приймак (Оболонь)

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Шахтар

Оболонь: Федорівський – Приймак, Карась, Дубко – Мединський, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко – Краснопір, Вишневський

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Ракицький, Педріньйо – Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков, Кевін – Сікан

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Маріно Пушіча дають 1.30, а на тріумф Оболоні – аж 13.50. Нічия була оцінена коефіцієнтом 5.40.

Фахівці очікують на хорошу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.87, аналогічний тотал менше – 2.04. Гол Кевіна помножить вашу ставку на 2.20, а Ігора Краснопіра – на 5.50.

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