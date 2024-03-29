Гру 22-го туру УПЛ між Оболонню та Шахтарем не вдасться подивитись наживо.

Згідно з рішенням Київської міської військової адміністрації про обмеження проведення заходів в місті, матч Оболонь – Шахтар відбудеться за порожніх трибун, повідомляє Facebook-сторінка Оболоні.

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Зазначається, що квитки, придбані на цю гру, можна буде обміняти на перепустки на 2 інших домашні матчі Оболоні. Про порядок обміну та повернення квитків буде повідомлено додатково.

Додамо, що Шахтар наразі очолює турнірну таблицю з 43 очками (стільки ж у Кривбаса, але "гірники" зіграли на 2 гри менше). Оболонь посідає 13 місце з 18 пунктами.

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