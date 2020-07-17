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"Рівень гри Барселони заслабкий навіть для Ла Ліги": Мессі натякнув на необхідність змін після програного чемпіонства

10:10 - Читать на русском
"Рівень гри Барселони заслабкий навіть для Ла Ліги": Мессі натякнув на необхідність змін після програного чемпіонства
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Лідер Барселони Ліонель Мессі емоційно прокоментував чемпіонство Реала, яке мадридці оформили після поразки каталонців віл Осасуни та своєї перемоги над Вільяреалом.

Нагадаємо, гол Мессі не допоміг Барселоні здолати Осасуну. Памплонці у меншості перемогли на Камп Ноу 2:1. Реал у паралельному матчі здолав Вільяреал та достроково став чемпіоном Іспанії за тур до фінішу.

Барселона – Осасуна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Якщо ми продовжимо так грати, то не виграємо Лігу чемпіонів. Рівень гри Барселони заслабкий навіть для перемоги в Ла Лізі. Якщо ми хочемо виграти бодай щось, нам варто багато чого змінити, починаючи з себе. Барселона програла чемпіонство через свої помилки, а не через перемоги Реала.

Ця гра ознаменувала весь сезон. Нам бракувало характеру. Звісно, варто віддати належне Реалу, який не програв жодного разу після відновлення чемпіонату. Але й ми багато в чому допомогли їм. Ми втратили надто багато очок. Ми – Барселона, а тому маємо перемагати завжди. Більше самокритики", – цитує Мессі AS.

Зазначимо, що Реал виграв Прімеру 34-й раз у своїй історії. Барселона має в активі 26 чемпіонських титулів.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення

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