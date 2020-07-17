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Барселона – Осасуна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

09:46 - Читать на русском
Барселона – Осасуна – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Мессі в оточенні суперника / фото ФК Осасуна

Осасуна несподівано переграла Барселону в матчі 37-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Осасуна.

62’ Ліонель Мессі
 
Хосе Арнаіц 16’
Енрік Гальєго 75’
Роберто Торрес 90+4’
16’ Хосе Арнаіц
62’ Ліонель Мессі
75’ Енрік Гальєго
90+4’ Роберто Торрес

Поєдинок несподівано розпочався з атак Осасуни і вихованець каталонців Арнаїс на 16 хвилині відкрив рахунок у матчі. Мессі міг зрівняти рахунок, проте його удар зі штрафного влучив у поперечку. А от у другій половині Ліонель пробив без шансів для голкіпера. Осасуна ще й залишилась в меншості, проте в компенсований час вирвала перемогу завдяки голу Роберто Торреса.

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Таким чином, Осасуна набрала 51 очко та залишилась одинадцятою, Барселона з 79 пунктами розташувалась на другій сходинці.

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Теги
Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Осасуна Осасуна Барселона - Осасуна
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