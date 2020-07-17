Барселона – Осасуна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 10:10 32
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"Рівень гри Барселони заслабкий навіть для Ла Ліги": Мессі натякнув на необхідність змін після програного чемпіонства
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Легенда Динамо Лозинський помер після важкої хворобиУкраїна — 09:33 2436
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Динамо – Зоря: луганці не потягнули рівень, бенефіс Циганкова та Буяльського, тіньові герої "біло-синіх" і успіх МонзульУкраїна — 03:35 11711
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Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значенняІспанія — 00:00 3272
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Анкарагюджю офіційно розірвав контракт із Жерсоном – бійка з одноклубником стала фатальною для форварда ДинамоТуреччина — 16 лип 1963