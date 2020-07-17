"Игра Барселоны слабовата даже для Ла Лиги": Месси намекнул на необходимость изменений после проигранного чемпионства

Лидер Барселоны Лионель Месси эмоционально прокомментировал чемпионство Реала, которое мадридцы оформили после поражения каталонцев ВИЧ Осасуны и своей победы над Вильярреалом.

Напомним, гол Месси не помог Барселоне одолеть Осасуну. Памплонцы в меньшинстве победили на Камп Ноу 2:1. Реал в параллельном матче одолел Вильярреал и досрочно стал чемпионом Испании за тур до финиша.

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"Если мы продолжим так играть, то не выиграем Лигу чемпионов. Уровень игры Барселоны слабоват даже для победы в Ла Лиге. Если мы хотим выиграть хоть что-то, нам стоит многое изменить, начиная с себя. Барселона проиграла чемпионство из-за своих ошибок, а не побед Реала.

Эта игра ознаменовала весь сезон. Нам не хватало характера. Конечно, стоит отдать должное Реалу, который не проиграл ни разу после возобновления чемпионата. Но и мы во многом помогли им. Мы потеряли слишком много очков. Мы – Барселона, а потому должны побеждать всегда. Больше самокритики", – цитирует Месси AS.

Отметим, что Реал выиграл Примеру 34-й раз в своей истории. Барселона имеет в активе 26 чемпионских титулов.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения