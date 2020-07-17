Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення

Мадридський Реал здолав Вільяреал у 37-му турі Прімери та офіційно оформив чемпіонський титул. Барселона в паралельному матчі не обіграла Осасуну та змушена вдовольнитися лише другим місцем.

Чемпіонат Іспанії, 37 тур

Реал Мадрид – Вільяреал – 2:1

Голи: Бензема, 29, 77 (пен) – Іборра, 83

Барселона – Осасуна – 1:2

Голи: Мессі, 62 – Арнаїс, 15, Торрес, 90+4

Вилучення: Енрік, 75

Практично всі поєдинки передостаннього туру Ла Ліги проходили одночасно. Реал міг стати чемпіоном вперше з 2017 року – для цього підопічним Зідана потрібно було перемогти Вільяреал, який вже втратив шанси на путівку в Лігу чемпіонів. Барселона в паралельному матчі на Камп Ноу приймала середняка чемпіонату Осасуну. Памплонці втратили будь-яку турнірну мотивацію, позаяк ще раніше гарантували собі місце в еліті на наступний сезон.

На 15-й хвилині Реал ставав чемпіоном у режимі "лайв". Осасуна відкрила рахунок на Камп Ноу – Арнаїс замкнув простріл з лівого флангу та вивів памплонців уперед. А на 29-й хвилині забив і сам Реал. Карім Бензема відправив м'яч поміж ніг голкіпера після класного перехоплення Каземіро та передачі Луки Модріча. Чемпіонський титул став ще ближчим. Зрештою, до перерви рахунки в обох матчах не змінилися.

У другому таймі Реал спокійно вів гру до перемоги, а в паралельній грі Лео Мессі відзначився черговим голом зі штрафного. 1:1 – цей результат мало хвилював команду Зідана, яка контролювала хід поєдинку проти "жовтої субмарини". А на 73-й хвилині мадридці заробили пенальті. Рамос увірвався в штрафний майданчик Вільяреала та впав після контакту з суперником.

Капітан Реала замість того, щоб пробити, розіграв пенальті з Бензема, проте гол був скасований. Француз занадто швидко забіг до штрафного. Арбітр змусив перебити, після чого до м'яча підійшов вже Бензема. Удар – 2:0. Це була крапка. Поєдинок Барселона – Осасуна вже не мав жодного значення. Щоправда, Вільяреал все ж забив красивий гол престижу зусиллями Іборри, але цього виявилося замало. На останніх хвилинах у гостей був шикарний момент, проте Куртуа був на висоті.

Осасуна на останніх секундах ще й примудрилася обіграти Барселону, забивши другий гол у ворота "блаугранас".

Це 34-й чемпіонський титул в історії Реала – "вершкові" є рекордсменом Іспанії за цим показником. У Барселони залишилося 26.