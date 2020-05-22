Рівалдо знайшов нового "Роналдо" у Бундеслізі

Легенда Барселони Рівалдо захоплюється грою юного таланта дортмундської Борусії.

"Реал і Барселона втратили Холанда в січні. Хоча хто знає, чи грав би він так само, як зараз, якби перейшов у суперклуб. Якби він підписав контракт з Реалом, то сидів би на заміні.

Якщо Холанд настільки крутий, то чому він в Дортмунді? – очільник Бундесліги приголомшив зверхньою заявою

З іншого боку, зараз він може перейти в Реал і претендувати на стартовий склад. Я не думаю, що він зробив помилку, перейшовши в Борусію.

Холанд чимось мені нагадує Роналдо. Забиває багато, теж дуже швидкий і класно обігрує один-в-один. Він виходить на поле без страху. Почав він дуже сильно. Але зараз його ще рано називати спадкоємцем Роналдо. Але у Холанда є задатки, щоб піти за його сценарієм", – цитує Рівалдо Sport.es.

Нагадаємо, взимку 19-річний Ерлінг приєднався до Борусії Д, перейшовши із Зальцбурга. У нинішньому сезоні Бундесліги Холанд провів 9 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.

Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світ