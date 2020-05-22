Ривалдо нашел нового "Роналдо" в Бундеслиге

Легенда Барселоны Ривалдо увлекается игрой юного таланта дортмундской Боруссии.

"Реал и Барселона упустили Холанда в январе. Хотя кто знает, играл бы ли он так же, как сейчас, если бы перешел в суперклуб. Если бы он подписал контракт с Реалом, то сидел бы на замене.

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С другой стороны, сейчас он может перейти в Реал и претендовать на стартовый состав. Я не думаю, что он совершил ошибку, перейдя в Боруссию.

Холланд чем-то мне напоминает Роналдо. Забивает много, тоже очень быстрый и классно обыгрывает один-в-один. Он выходит на поле без страха. Начал он очень сильно. Но сейчас его еще рано называть наследником Роналдо. Но у Холанда есть задатки, чтобы пойти по его сценарию", – цитирует Ривалдо Sport.es.

Напомним, зимой 19-летний Эрлинг присоединился к Боруссии Д, перейдя из Зальцбурга. В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 9 матчей, в которых отметился 10-ю голами и тремя ассистами.

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