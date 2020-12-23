"Якби я грав в атаці разом з Роналдо в Реалі, ми були б загрозливим дуетом. Ми і так показали це, коли грали за збірну Бразилії. Якби у нас було більше часу для розвитку взаєморозуміння на клубному рівні, ми були б навіть більш смертоноснимим дуетом. Захисники боялися би нас, незалежно від того, за яку команду ми б грали.

Рівалдо озвучив непросту умову, за якої Мессі залишиться у Барселоні

Влітку 2002, Роналдо перейшов у Реал після того, як вершкові проявляли до мене інтерес, тому, якщо б нам вдалося об'єднатися, це було б неймовірно. Я б ніколи не відмовився від переходу в Реал тільки тому, що грав за Барселону, хоча у мене і прекрасні відносини з каталонським клубом, який завжди буде моїм улюбленим клубом в Європі.

Я прекрасно знаю, якщо б я підписав контракт з Реалом, то пройшов би через шлях Луїша Фігу, але в підсумку цього не сталося", – цитує Рівалдо Betfair.

Нагадаємо, Рівалдо захищав кольори Барси у 1997-2002 роках, після чого перебрався до Мілана.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві