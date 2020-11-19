"Не можу уявити, як нове керівництво переконає його відступити від свого рішення покинути клуб. Він бачить, що у Барси немає великих ресурсів, щоб утримувати його.

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Мессі отримає більш вигідні пропозиції від інших клубів. Якщо ми додамо до цього той факт, що Барселоні доведеться скорочувати зарплати, а Мессі і так хотів піти, то ситуація стає дуже складною.

Тільки в разі, якщо вони виграють Лігу чемпіонів або Ла Лігу в цьому сезоні, якщо Куман зуміє створити команду, яка буде добре грати, Мессі може передумати. Але все-таки повторюся: боюся, що це останній сезон Мессі в Барселоні. Звичайно, це дуже сумно", – цитує Рівалдо Marca.

Нагадаємо, влітку 33-річний форвард Барселони намагався покинути каталонський клуб, але керівництво не відпустило аргентинця. Головним претендентом на зіркового нападника називали Манчестер Сіті. Контракт з Барселоною у Мессі розрахований до літа 2021 року.

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