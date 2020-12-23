Ривалдо: Я бы никогда не отказался от перехода в Реал, несмотря на свою игру за Барселону
Легенда Барселоны Ривалдо сожалеет, что не смог поиграть со своим соотечественником Роналдо в Реале.
"Если бы я играл в атаке вместе с Роналдо в Реале, мы были бы угрожающим дуэтом. Мы и так показали это, когда играли за сборную Бразилии. Если бы у нас было больше времени для развития взаимопонимания на клубном уровне, мы были бы даже более смертоноснимим дуэтом . Защитники боялись бы нас, независимо от того, за какую команду мы бы играли.
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Летом 2002-го, Роналдо перешел в Реал после того, как сливочные проявляли ко мне интерес, поэтому, если бы нам удалось объединиться, это было бы невероятно. Я бы никогда не отказался от перехода в Реал только потому, что играл за Барселону, хотя у меня и прекрасные отношения с каталонским клубом, который всегда будет моим любимым клубом в Европе.
Я прекрасно знаю, если бы я подписал контракт с Реалом, то прошел бы через путь Луиша Фигу, но в итоге этого не произошло", – цитирует Ривалдо Betfair.
Напомним, Ривалдо защищал цвета Барсы в 1997-2002 годах, после чего перебрался в Милан.
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