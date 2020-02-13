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Рівалдо виділив два чемпіонати, заради яких Мессі може покинути Барселону

20:18 368 Читать на русском
Рівалдо виділив два чемпіонати, заради яких Мессі може покинути Барселону
Ліонель Мессі / Reuters

Колишній форвард Барселони Рівалдо поділився своїм баченням продовження кар'єри Ліонеля Мессі.

"Манчестер Сіті входить в число клубів, які пов'язують з Мессі. Є інші чутки про Ювентус, там він міг би створити чудовий дует з Кріштіану Роналду. Втім, це здається малоймовірним. Так, було б приємно бачити двох великих гравців разом, але це не надто реально.

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Я бачу Мессі гравцем одного клубу, як Франческо Тотті в Ромі або Рожеріо Сені в Сан-Паулу. Важко уявити собі картину, в якій Мессі грає проти Барси в Лізі чемпіонів, тому навіть якщо він піде в майбутньому, то я радше бачу його за межами Європи. В Китаї або МЛС, але цей перехід буде зумовлений більше фінансовими, ніж спортивними причинами", – наводить слова Рівалдо MEN.

Чинна угода Мессі з Барселоною розрахована до літа 2021 року. В поточному сезоні Ла Ліги аргентинець провів 18 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 11-ма асистами.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія МЛС Китай Рівалдо Рівалдо
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