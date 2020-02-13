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Ривалдо выделил два чемпионата, ради которых Месси может покинуть Барселону

20:18 47 Читати українською
Ривалдо выделил два чемпионата, ради которых Месси может покинуть Барселону
Лионель Месси / Reuters

Бывший форвард Барселоны Ривалдо поделился своим видением продолжения карьеры Лионеля Месси.

"Манчестер Сити входит в число клубов, которые связывают с Месси. Есть другие слухи о Ювентусе, там он мог бы создать великолепный дуэт с Криштиану Роналду. Впрочем, это кажется маловероятным. Да, было бы приятно видеть двух великих игроков вместе, но это не слишком реально.

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Я вижу Месси игроком одного клуба, как Франческо Тотти в Роме или Рожерио Сени в Сан-Паулу. Трудно представить себе картину, в которой Месси играет против Барсы в Лиге чемпионов, поэтому даже если он уйдет в будущем, то я скорее вижу его за пределами Европы. В Китае или МЛС, но этот переход будет обусловлен больше финансовыми, чем спортивными причинами", – приводит слова Ривалдо MEN.

Действующее соглашение Месси с Барселоной рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне Ла Лиги аргентинец провел 18 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 11-ю ассистами.

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