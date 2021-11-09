Іменитий італієць прибув до України та зустрівся з президентом УАФ Андрієм Павелком та головою Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, аби обговорити перспективи співпраці.

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Як повідомив Павелко на своїй сторінці у Facebook, Ріццолі погодився на пропозицію стати куратором підготовки українських рефері. Нікола може отримати посаду 17 листопада після засідання Виконкому.

Додамо, що 50-річний Ріццолі був одним з найавторитетніших арбітрів Європи упродовж останнього десятиліття. Італійцю довіряли фінал ЛЧ 2012/13 між Баварією та Борусією, а також фінал ЧС-2014 між Німеччиною та Аргентиною. Кар'єру рефері завершив у 2017 році, після чого керував суддівським корпусом на батьківщині.

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