"Дуже багато емоцій після футболу. Скажімо так, емоції негативні, бо якби судив молодий арбітр, то можна було б заплющити очі та пробачити, як ми вже пробачали багато разів – незарахований гол у Львові, чистий м'яч у грі з Колосом, де зафіксували офсайд, і дуже багато таких моментів. Перша хвилина матчу. Хапають за руку Сітала та завалюють на газон – арбітр все бачить, але штрафного не дають.

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Далі момент, який вирішив долю матчу. Усі експерти світу кажуть, що це жовта картка Піхальонку та штрафний у бік СК Дніпро-1, але арбітр Бойко, який стояв у двох метрах від цієї ситуації, вирішив інакше. У мене таке враження, що в нас написані вже нові правила. Якщо гравець замахнувся по м'ячу, то чіпати його не можна. Ну, це ж неправильно. Пішов на випередження, перший на м'ячі, а суперник зносить йому ахіл.

Другий момент. За два метри стоїть арбітр. З ліктя б'ють, а жовтої картки нема. Він бачить, але свисток не дає. Найцікавіший момент – відривають голову Сіталу. Стоїть Бойко та дивиться на ситуацію, він бачить її, але навіть свисток не дав. У мене питання: яка це картка? Червона чи жовта? Арбітр не дає взагалі жодної картки, він навіть не свистить порушення.

Ось так ми граємо у футбол. Я все міг би зрозуміти: якби це був якийсь молодий арбітр, то можна було б списати на молодість, але це арбітр ФІФА. Отакий у нас арбітраж. Я забув – це, мабуть, династія, а її чіпати не можна.

У нас скоро такі, як Бойко та Дердо, будуть у памперсах виходити і все одно судитимуть, бо це династія. Там тато, там мати. Дайте дорогу молодим, хай судять. Навіть коли вони помилятимуться, то не так буде прикро. Але це вже упередженість.

Своїх образити не дам. Писатимемо на арбітраж і хочу, щоб Лучі публічно дав пояснення, було там порушення чи ні, було упереджене суддівство чи ні. І скажіть, будь ласка, як буде покараний Бойко, якщо там були неправильні рішення. Мені, як і футбольній громадськості, хочеться знати, як усе виглядатиме. Далі писатимемо і нехай люди дивляться на цю ситуацію", – зазначив Поворознюк у інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Інгульця.

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