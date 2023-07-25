"Мы уверены, что руководство Тоттенхэма понимает, что Шахтер вложил значительные средства в трансфер Соломона. Такие инвестиции украинские клубы в нашем затруднительном положении не могут себе позволить потерять.

Шахтер получит компенсацию за Соломона – львиную долю выплатит ФИФА

Мы надеемся, что в преддверии нашего товарищеского матча состоится встреча с представителями Тоттенхэма, и в духе доброй воли найдем решение вопроса о компенсации за Соломона. Решение должно удовлетворить обе стороны.

Мы не пытаемся получить какую-то прибыль. Нам нужно просто покрыть расходы, не более того. Я верю, что мы найдем полюбовное решение, чтобы все стороны были удовлетворены", – сказал Палкин в комментарии британскому изданию Evening Standard.

Напомним, в январе 2019-го Шахтер заплатил Маккаби Петах-Тиква за хавбека 6 млн евро. Соломон оформил 22 гола и 9 ассистов в 106 матчах за "горняков". После начала полномасштабной войны израильтянин воспользовался разрешением ФИФА и покинул Шахтер.

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