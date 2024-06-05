Форвард Металіса 1925 Андрій Борячук може перебратися у Ворсклу, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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28-річний бомбардир після вильоту харків'ян у Першу лігу прагне продовжити виступи в УПЛ. Питання щодо переходу поки остаточно не закрите, але перебуває на стадії обговорення.

Нагадаємо, Борячук – вихованець Шахтаря. Протягом всієї кар'єри Андрій належав "гірникам", але грав переважно в орендах: Маріуполь, турецький Різеспор, угорський Мезекевешд, Рух, Металіст 1925. У вересні 2023-го став повноцінним гравцем харків'ян. У сезоні, що минув, у 22-х матчах забив 4 голи і віддав 3 асисти. Transfermarkt править за нього 400 тисяч євро.

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