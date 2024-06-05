Любеновіч здивував несподіваною заявою щодо свого майбутнього: "Можливо, хтось зверне на мене увагу"
Головний тренер Миная Желько Любеновіч хоче покинути закарпатський клуб.
– Желько, у вас залишається рік контракту з Минаєм. Що далі?
– Так. Я планую збори, шукаємо нових футболістів. Можливо, хтось зверне на мене увагу, щоб піти на підвищення. Не можу сказати на 100%, що залишуся в Минаї.
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– На вас виходили з пропозицією?
– Варіантів поки що немає
– Що ви можете розповісти про плани Минаю на міжсезоння?
– Команда готуватиметься в Ужгороді. Плануємо зіграти 8 спарингів, є домовленості щодо суперників. Зіграємо з Металістом, Ворскла дала згоду, з Карпатами або у нас, або у Львові, – сказав Любеновіч у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, Минай за підсумками сезону набрав 25 очок, посів передостанню сходинку турнірної таблиці УПЛ і новий розіграш розпочне у другому за силою дивізіоні.
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