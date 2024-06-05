– Желько, у вас залишається рік контракту з Минаєм. Що далі?

– Так. Я планую збори, шукаємо нових футболістів. Можливо, хтось зверне на мене увагу, щоб піти на підвищення. Не можу сказати на 100%, що залишуся в Минаї.

Вакула і ще десяток гравців – Любеновіч назвав футболістів Миная, яких не хоче тренувати у Першій лізі

– На вас виходили з пропозицією?

– Варіантів поки що немає

– Що ви можете розповісти про плани Минаю на міжсезоння?

– Команда готуватиметься в Ужгороді. Плануємо зіграти 8 спарингів, є домовленості щодо суперників. Зіграємо з Металістом, Ворскла дала згоду, з Карпатами або у нас, або у Львові, – сказав Любеновіч у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Минай за підсумками сезону набрав 25 очок, посів передостанню сходинку турнірної таблиці УПЛ і новий розіграш розпочне у другому за силою дивізіоні.

"Після 3-4 поразок хлопці сказали, що Вернидуба приберуть": нове життя Кршевана Сантіні – куди подівся екс-голкіпер УПЛ?