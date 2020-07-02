Рикун: Думаю, Зінченку не важко грати в Манчестер Сіті

Колишній гравець збірної України Олександр Рикун поділився думкою про український легіонера Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

"У такій команді, як Манчестер Сіті, якщо ще трохи думаєш, там загубитися важко. Тим більше на позиції лівого захисника, на якій він грає. Проти їхньої команди сильно не атакують, а так він і в підіграванні все розуміє і вміє. Думаю, йому там не важко.

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Мені подобається, коли він у збірній грає в центрі поля: може і пас віддати, і зупинити, і нестандартно зіграти. Може через зріст йому в центрі поля в Англії важче грати, там футболісти потужніші. Але в збірній він виглядає непогано", – розповів Рикун в інтерв'ю для YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Зінченко став гравцем Манчестер Сіті влітку 2016 року. Сезон-2016/17 провів у ПСВ на правах оренди, після чого повернувся до складу "містян". Загалом, українець провів за англійський клуб 63 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 5 асистів.

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