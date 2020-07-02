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Рыкун: Думаю, Зинченко не трудно играть в Манчестер Сити

2 июля 14:42 - Читати українською
Рыкун: Думаю, Зинченко не трудно играть в Манчестер Сити
Александр Зинченко / Getty images

Бывший игрок сборной Украины Александр Рыкун поделился мнением об украинском легионере Манчестер Сити Александра Зинченко.

"В такой команде, как Манчестер Сити, если еще немного думаешь, там затеряться трудно. Тем более на позиции левого защитника, на которой он играет. Против их команды сильно не атакуют, а так он и в подыгрыше все понимает и умеет. Думаю, ему там не трудно.

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Мне нравится, когда он в сборной играет в центре поля: может и пас отдать, и остановить, и нестандартно сыграть. Может из-за роста ему в центре поля в Англии труднее играть, там футболисты мощные. Но в сборной он выглядит неплохо", – рассказал Рыкун в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Зинченко стал игроком Манчестер Сити летом 2016 года. Сезон 2016/17 провел в ПСВ на правах аренды, после чего вернулся в состав "горожан". В общем, украинец провел за английский клуб 63 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Александр Зинченко Александр Александр Рыкун
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