Колос дебютував у єврокубках із заслуженої перемоги над Арісом. Ту команду ковалівці повинні були проходити – греки грали на рівні команд 5-7 місця УПЛ, не мали євродосвіду та сильного тренера, а з чеснот мали тільки якісних легіонерів-пенсіонерів. Тепер же у підопічних Руслана Костишина суперник поскладніше – в кваліфікаційних раундах та на груповому етапі ЛЄ Рієка виступає регулярно, тут немає вередливих зірок, але команда дорожча на 10 млн євро. Влітку вона била Динамо Загреб (2:0) та Хайдук (3:2) – Спліт взагалі безславно програв усі матчі проти Рієки. Таким чином, проти хорватів Колосу доведеться помучитись.

Рієка – Колос: прогноз на матч Ліги Європи

В складі Рієки присутні балканські збірники (боснієць Лончар, словенець Гнєзда-Черін, хорват Андріяшевіч) та низка талантів хорватської молодіжки (Лепініца, Смолчіч, Путнік, Муріч та інші) – щоправда, більшість з них не ще встигла дебютувати за націоналку. 29-річний атакувальний півзахисник Андріяшевіч має такий досвід; також він виступав за Гент і Динамо Загреб, але небезпечнішим є 23-річний Муріч – правий вінгер у попередньому сезоні наколотив 10 голів у чемпіонаті. Втім, головного бомбардира Рієка продала у ПАОК: Антоніо Чолак у минулому сезоні забив 26 м'ячів, а замість нього у Динамо орендували Сандро Куленовіча – він провалився у молодіжці Юве та в Легії, не забивши жодного гола.

Рієка – Колос: де дивитись матч Ліги Європи

Словом, у Рієки зібрана досить серйозна банда, яка в УПЛ могла б успішно поборотися за бронзу. Втім, останнім часом вона не вражає – у перших чотирьох турах нового чемпіонату колектив набрав всього шість очок, скромний Осієк тиждень тому розгромив його з рахунком 3:0, а у попередньому сезоні Рієка зазнала трьох ганебних поразок від Динамо Загреб (5:0, 4:0, 3:0). Команда досить вразлива до контратак, а керує нею 37-річний словенець Сімон Рожман – Рієка для нього стала першим серйозним клубом. Щоправда, в перший же рік у Хорватії коуч взяв бронзу чемпіонату та Кубок.

Втім, якщо поглянути на Колос, то особливих відмінностей не помітиш. У складі ковалівців також виступають талановиті гравці з молодіжних збірних (Смирний, Костишин, Ісаєнко, Кравченко), вікові футболісти з виступами у Європі за плечами (Петров, Селезньов, Богданов), а Руслан Костишин за досвідом не поступається Сімо Рожману – як мінімум. Ковалівці забивали по три голи Шахтарю та прибивали Динамо у надважливому для киян матчі, влаштовували погроми претендентам на єврокубки та впевнено винесли Аріс у попередньому раунді кваліфікації, а в новому чемпіонаті вони перемагають міцних суперників навіть резервним складом. Словом, хорвати повинні дивитися на Колос так само, як українці – на Рієку.

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Ковалівці грамотно розподілили навантаження, зігравши проти Руха майже другим складом, і підійшли до поєдинку з хорватами у хорошій фізичній та ігровій формі. При цьому у підопічних Руслана Костишна вже не повинні проявлятися нерви від дебюту в єврокубках, як у першому таймі з Арісом – за словами головного тренера, ніякого тиску команда не відчуває. Контратаки у Колоса все такі ж швидкі та якісні, а з реалізацією все в порядку – Арісу забивали з третього моменту, Рух пропустив двічі до 21-ї хвилини, а Львів отримав чотири досить випадкові голи (але по грі Колос громив суперника заслужено). У Колоса є все для перемоги над Рієкою – залишається тільки вийти на поле.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Поза заявкою: Ісаєнко, Зозуля (Колос)

Орієнтовні склади на матч Рієка – Колос

Рієка: Невістіч – Галовіч, Асреніч, Есковаль – Томечак, Андріяшевіч, Галешіч, Павечіч, Стефулі – Муріч, Рістовскі

Колос: Волинець – Гавриш, Петров, Новак – Кравченко, Смирний, Богданов, Мілько, Антюх – Лисенко

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В принципі, сюди можна скопіювати прогноз на матч проти Аріса, адже нічого принципово не змінилося. Колос готовий проходити хорватів – суперники подібного рівня для ковалівців в УПЛ є буденністю, розгромних поразок від грандів за останній рік не було (на відміну від Рієки), досвід перемог над топами присутній, а матчі у єврокубках для підопічних Руслана Костишина вже не є новинкою. Команда швидко та якісно контратакує, чого Рієка не любить; стандарти та подачі також залишаються дієвою зброєю української команди.

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Колос вміє шукати ослаблені зони й розривати їх – так сталося у матчі проти Аріса, який провалював гру на флангах оборони. Взагалі, тактично ковалівці готові зіграти за будь-яким сценарієм; їхню потужну оборону не злякати шквалом атак, атака та півзахист можуть влаштувати перестрілку з будь-яким суперником, а гру в овертаймах навіть можна назвати сильним боком команди Руслана Костишина.

Щоправда, є нюанс – Рієка за дефолтними налаштуваннями нічим не слабша за Колос. Це доволі збалансований колектив, наповнений збірниками й майбутніми зірками європейських клубів, а в єврокубки хорвати виходять регулярно (але рідко грають на груповому етапі). Втім, відсутність якісного нападника, непереконливий старт у чемпіонаті та проблеми при грі проти контратакувальних команд неодмінно повинні датися взнаки.

Букмекери не вірять у Колос, але і в матчі проти Аріса ковалівці вважалися андердогами. Не слід вірити конторам – за всіма показниками вони йдуть на одному рівні з Рієкою, а в деяких аспектах навіть сильніші за хорватів. В матчах між такими суперниками все вирішують дрібниці, тож є сенс ризикнути й поставити на чергову перемогу українського дебютанта – хоча, можливо, для цього доведеться відбігати на 90, а 120 хвилин. Колос готовий і до цього.

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